Израел: Иран изстреля 400 балистични ракети по нас от началото на войната, 92% са прехванати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран е изстрелял повече от 400 балистични ракети по Израел от началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, 92% от които са били прехванати, заяви говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) подполковник Надав Шошани, цитиран от Франс прес и БТА.

"От 28 февруари Иран изстреля повече от 400 балистични ракети срещу Израел. Постигнахме отлични резултати при тяхното прехващане, като приблизително 92% от изстреляните ракети са били прехванати спрямо четири преки попадения по обекти в Израел", подчерта Шошани.

"Балистичните ракети, които видяхме вчера, не са по-различни от тези, които вече сме прехващали преди и ще продължим да прехващаме в бъдеще", допълни говорителят на ЦАХАЛ.

Две ирански ракети засегнаха снощи градовете Димона и Арад в Южен Израел, като при ударите бяха ранени стотици души и бяха нанесени тежки материални щети.

Двете ракети не са могли да бъдат прехванати и са ударили пряко двата града, като са нанесли значителни поражения в жилищни райони. В Димона се намира стратегически център за ядрени изследвания на около пет километра от мястото на прякото попадение.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.

Според израелски журналисти, специализирани в областта на военното дело "неуспехът да се прехванат двете ирански балистични ракети, които поразиха Димона и Арад, се дължи на различни обстоятелства, които не са взаимосвързани".

"Двата неуспешни опита за прехващане на ракетите, които са ударили един и същи район с разлика от два часа са просто съвпадение", съобщи израелският вестник "Таймс ъф Израел", който се позова на брифинг на израелските военновъздушни сили.