ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Иран предупреди, че ключовата инфраструктура в Близкия изток може да бъде „необратимо унищожена“ ако бъдат атакувани ирански електроцентрали

Ормузкият проток, сниман от спътник СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Ключовата инфраструктура и енергийните съоръжения в Близкия изток могат да бъдат „необратимо унищожени", ако бъдат атакувани ирански електроцентрали, написа председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф в публикация в платформата Екс, предава БТА.

Коментарите му идват, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано предупреди, че САЩ „ще ударят и унищожат електроцентралите" на Иран, ако Ормузкият проток не бъде „напълно отворен" в рамките на 48 часа, посочва Ройтерс.

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел", ако иранските съоръжения бъдат ударени и че ответните мерки на Ислямската република ще доведат до временно повишение на цената на петрола.

Ормузкият проток, сниман от спътник СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

