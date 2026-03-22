Утре в Гърция започва делото за жп катастрофата край Лариса през 2023 г.

Утре в Лариса започва процесът за причиняване на железопътната катастрофа на 28 февруари 2023 г. в прохода Темпе край града, в която загинаха 57 души, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Обвиняеми са 36 души, всичките – неполитически лица, които са обвинени в убийство по небрежност, престъпления срещу сигурността на транспорта и причиняване на телесни повреди, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Процесът ще се проведе в специално приспособено помещение в Университета на Лариса при строги мерки за сигурност. Очаква се делото да продължи дълго и според оценките може да надхвърли две години, защото свидетелите на обвинението са 352.

Изданието „Вима" припомня, че на подсъдимата скамейка ще застане ръководителят на движението на гара Лариса във фаталната нощ, който е насочил двата влака по един и същи коловоз, колегите му, които са напуснали работното си място по-рано, други служители на железопътните инфраструктурни компании ОСЕ и ЕРГОСЕ, на Министерството на транспорта и инфраструктурата, на железопътния превозвач „Хеленик трейн" и др.

На 28 февруари 2023 г. при челен сблъсък между товарен и пътнически влак на главната линия между Атина и Солун загинаха 57 души, предимно студенти. Това е железопътният инцидент с най-много жертви в историята на Гърция.

Трагедията предизвика силно обществено недоволство и демонстрации в Гърция, при които към управляващите през последните години бяха отправени обвинения, че са забавили въвеждането на необходимите системи за безопасност по скоростната линия. Роднини на жертвите също така обвиняват властите, че се опитват да прикриват доказателства.