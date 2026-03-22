Затварят напълно Ормузкия проток, ако Тръмп изпълни заплахите си срещу иранския енергиен сектор

Иран ще затвори напълно стратегическия Ормузки проток, ако американският президент Тръмп изпълни заплахите си да нанесе удари по ирански енергийни съоръжения, заяви днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс и БТА.

Тръмп вчера заплаши „да заличи" иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа, което бе значителна ескалация на напрежението едва ден след като американският президент говореше за „постепенно приключване" на войната, която продължава вече четвърта седмица.

В днешното си изявление КГИР също така каза, че компаниите, в които има американско участие, ще бъдат „напълно унищожени", ако иранските енергийни съоръжения бъдат атакувани от Вашингтон, а енергийните съоръжения в страните, в които има американски бази, ще бъдат „законни" цели.