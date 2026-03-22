Гръцките таксиметрови шофьори обявиха нова 24-часова стачка утре

За пореден път таксиметровите шофьори в Гърция ще стачкуват за 24 часа от 6 ч. утре сутринта заради изискването всички новорегистрирани таксита в страната да бъдат електрически от тази година, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Протестиращите шофьори ще се съберат на демонстрация пред офисите на Синдиката на таксиметровите шофьори в област Атика (САТА), след което по обяд ще се отправят към сградата на парламента. Очаква се към тях да се присъединят и шофьори от Солун.

Това е поредната стачка на гръцките таксиметрови шофьори срещу разпоредбата за преминаване към електрически автомобили, която те настояват да бъде отложена поне до 2035 г.