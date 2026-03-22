Джорджа Мелони бе освиркана на погребението на сепаратиста Умберто Боси

Премиерът на Италия Джорджа Мелони беше освиркана по време на погребението на десния популист Умберто Боси, който бе ревностен поддръжник на автономията на северните региони на страната, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Боси, който е съосновател на партията „Северна лига", почина в четвъртък на 84-годишна възраст.

По време на церемонията в Понтида, североизточно от Милано, радикални привърженици на „Северна лига" – която е част от коалиционното правителство на Мелони – скандираха „имаме мечта в сърцата си: да изгорим трикольора", имайки предвид зелено-бяло-червеното знаме на Италия.

Боси придоби популярност с исканията си за автономия или дори за обособяване на независима от Рим отделна държава в Северна Италия, но не успя да постигне тази цел.

През политическата си кариера той два пъти бе министър в правителствата на бившия премиер Силвио Берлускони.

Настоящият лидер на „Северна лига" Матео Салвини се отклони от първоначалния фокус на партията върху Северна Италия, събирайки гласове в южните региони със своята крайнодясна програма.

На погребението на Боси имаше и протести срещу него, като се чуваха викове „предател".

„Северна лига", която за известно време беше най-силната партия в Италия, в момента събира под 10% подкрепа, показват социологическите проучвания.

Всяка година през септември в Понтида се провежда голяма среща на „Северна лига" и десни популисти от цяла Европа.