Иран иска $ 2 млн. такса за преминаване през Ормузкия проток (Обзор)

Тръмп се закани да унищожи иранските електроцентрали

Иран се закани в неделя да унищожи ключови енергийни съоръжения в Близкия изток. Заплахата на Техерен дойде часове след като Доналд Тръмп му даде 48 часа да отвори отново Ормузкия проток за корабоплаване или ще разруши енергийната му инфраструктура.

Ултиматумът, отправен само ден след като президентът на САЩ заяви, че обмисля “прекратяване” на военните операции след три седмици война, дойде в момент, когато ключовият петролен проход оставаше затворен, а хиляди американски морски пехотинци се насочиха към Близкия изток.

Тръмп обяви, че САЩ ще “ударят и унищожат” иранските електроцентрали, “започвайки първо с най-голямата”, ако Техеран не отвори напълно пролива до 48 часа. Така ултиматумът трябва да изтече през нощта в понеделник срещу вторник българско време.

На свой ред председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф предупреди, че критична инфраструктура и енергийни съоръжения в Близкия изток могат да бъдат “безвъзвратно унищожени”, ако иранските електроцентрали бъдат атакувани, а

цената на

петрола ще

остане висока

за дълго време.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е наложил ограничения само на плавателни съдове от държави, участващи в атаки срещу Иран, и ще помогне на други, които не са замесени в конфликта.

Техеран е въвел нов подход за контрол на Ормузкия проток, като таксува някои кораби с 2 милиона долара, обяви Аладин Боруджерди, член на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика на Иран. Според него тази мярка вече е приложена и отразява “новия суверенен режим” в пролива.

“Тъй като войната струва пари, естествено е да правим това и да начисляваме такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток”, каза той. Няколко държави, включително Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай, вече водят преки преговори с Техеран за преминаването на техните танкери. Механизмът на плащане обаче остава неясен предвид настоящите санкции срещу Иран.

Коментирайки заплахата на Тръмп да унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не вдигне блокадата на пролива до 48 часа, Боруджерди заяви, че целият енергиен капацитет на Израел е в обсега на ислямската република.

“Можем да ги

унищожим

всички за

един ден”,

предупреди той.

“Заплахата на президента Тръмп вече постави 48-часова бомба със закъснител, представляваща повишена несигурност върху пазарите”, обяви пазарният анализатор Тони Сикамор.

Иранските атаки ефективно затвориха Ормузкия проток - тесен пункт, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, причинявайки най-тежката петролна криза от 70-те години на миналия век. Почти пълното му затваряне доведе до скок на европейските цени на газа с 35% миналата седмица.

Държави по света са на ръба на катастрофа, тъй като доставките на втечнен природен газ (LNG) от Персийския залив може да бъдат внезапно прекъснати през следващите десет дни, защото последните танкери, превозващи горивото, са напуснали региона, според “Файненшъл Таймс”, позовавайки се на източници. Изданието отбелязва, че Катар, който е отговорен за една пета от световното производство на LNG, е спрял износа, след като Иран е блокирал Ормузкия проток.

Същевременно на среща в Рияд страните от Персийския залив отправиха “последно предупреждение” към Иран относно продължаващите ракетни удари по тяхна територия. Ако атаките продължат, държавите от региона ще отвърнат на удара. ОАЕ са най-често засегнатите, като досега са регистрирани над 2000 нападения. Техеран твърди, че не иска да воюва със съседите си, но няма да игнорира агресията срещу Иран.

“Страните от Персийския залив в момента са подложени на интензивни атаки. Те се чудят защо Иран е насочил атаките към техните територии, казвайки, че нямат нищо общо с тази война. Казват, че тези атаки са неоправдани и трябва да отговорят”, заяви турският външен министър Хакан Фидан, който проведе среща с представители на 11 държави от региона.

Доналд Тръмп е заседнал “между чука и наковалнята” след три седмици война в Иран и “изпраща послание за слабост” към света, пък заяви пред “Гардиън” Леон Панета, бивш министър на отбраната на САЩ и шеф на ЦРУ.

За Панета случващото се е криза, създадена от самия президент.

“Не се иска много да се разбере, че ако ще водиш война с Иран, една от големите уязвимости е Ормузкият проток и това може да създаде огромна петролна криза, която може да повиши цената на горивата до небесата”, заяви още Панета.

