Зеленски: Продължителна война с Иран е от полза за Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се опасява от последствията от войната в Иран върху ситуацията в Украйна, предаде ДПА, цитирани от БТА.

"Имам много лошо предчувствие за последиците от тази война върху ситуацията в Украйна. Нашите дипломатически и тристранни срещи са отменяни постоянно, което се дължи на войната в Иран", заяви Зеленски в интервю пред Би Би Си.

"За руския президент Владимир Путин един продължителен конфликт в Иран е от голяма полза. Освен повишаването на цените на енергията, военните ресурси също се изчерпват", подчерта украинският президент.

"За Путин е изгодно ресурсите да не отиват за Украйна, той желае да ни отслаби и това е дълъг процес. Войната в Близкия изток е един от начините да стори именно това", допълни Зеленски, който уточни, че със сигурност ще има недостиг от зенитно-ракетни системи "Пейтриът", които биха могли да бъдат предоставени на Украйна.