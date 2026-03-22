Страните от Залива съобщиха за нови атаки от Иран

Иран отправи заплаха срещу ОАЕ. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иран предприе поредни атаки срещу страните от Залива днес, повече от три седмици след като САЩ и Израел предприеха военната си операция срещу Ислямската република, предаде ДПА, цитирани от БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана понастоящем реагират на ракетна заплаха", заяви гражданската защита на Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че досега е реагирало на ирански атаки с 345 ракети, 15 крилати ракети и повече от 1700 дрона.

От началото на войната в Близкия изток са убити двама военни на ОАЕ и шестима цивилни. Ранени са 160 души.

Саудитското министерство на отбраната заяви, че няколко дрона са прехванати в източната част на Саудитска Арабия. Една ракета е прехваната близо до Рияд.

Въоръжените сили на Бахрейн заявиха, че досега са прехванали повече от 140 ирански ракети и повече от 240 ирански дрона.

