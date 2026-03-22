Папата изрази дълбока загриженост за Близкия изток и за другите места по света, в които има война и насилие

Папа Лъв Четиринадесети изрази дълбоката си загриженост за ситуацията в Близкия изток и за другите места по света, в които има война и насилие, предаде официалната медия на Светия престол „Ватикан нюз", цитирана от БТА.

Светият отец подчерта, че „не можем да мълчим пред страданията на толкова много хора, които са невинни жертви на тези конфликти" и предупреди, че болката, смъртта и страданията, причинени от тези войни, „са скандал за цялото човешко семейство и вик пред Бога".

Конфликтът в Близкия изток продължава, а броят на загиналите се увеличава.

Смята се, че над 1000 души са убити в Ливан, тази сутрин най-малко 160 души бяха ранени при ирански ракетни удари по израелски градове, а Саудитска Арабия и Бахрейн съобщиха за дронове и ракети във въздушното си пространство. Съобщава се, че в Иран броят на жертвите е около 1444, а ранените - над 18 хиляди.