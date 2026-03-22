Израел ще засили наземните си операции в Ливан

Израелската армия ще засили наземните си операции и ударите в Ливан, заяви тази вечер началникът на генералния щаб Еял Замир, цитиран от Франс прес и БТА.

"Операцията срещу терористичната организация "Хизбула" едва започва. Става дума за дълга операция и ние сме подготвени за нея", се казва в изявление на Замир.

"Готвим се да засилим целевите наземни операции и ударите, в съответствие със структуриран план. Няма да спрем, докато заплахата не бъде отблъсната далеч от границата и не бъде гарантирана дългосрочна сигурност за жителите на Северен Израел", каза още началникът на генералния щаб.