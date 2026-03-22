„Вашингтон поуст": Унгарският външен министър Сиярто е споделял тайни на ЕС с Лавров

Унгарският външен министър Петер Сиярто е споделял поверителни доклади от заседанията на Съвета на ЕС с руския си колега Лавров. Това се твърди в статия, публикувана в арторитетния „Вашингтон поуст".

След това двамата са обсъждали как Русия да се справи с последствията от решенията на съюза. Един от източниците посочва, че Кремъл на практика е бил „на масата" при всяка среща през последните години, допълва изданието.

Будапеща отрича това, пише още „Вашингтон поуст" .

Полският премиер Доналд Туск реагира на информацията с публикация в интернет, заявявайки, че новината не е изненадваща и че неговото правителство отдавна подозира подобни действия. От своя страна Сиярто отхвърли тези твърдения, като обвини Туск в разпространяване на лъжи и фалшиви новини и го призова да посети Будапеща.

Унгария и Словакия са единствените държави в ЕС, които поддържат добри отношения с Русия след началото на войната в Украйна. Орбан често влиза в конфликт с украинското ръководство, особено с президента Володимир Зеленски. Напрежението между Киев и Будапеща се засили допълнително заради спор около петролопровода "Дружба".