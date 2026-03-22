Лео Меси вкара гол №901

Бившият френски премиер Едуар Филип бе преизбран за кмет на Хавър

Едуар Филип

Бившият френски премиер и кандидат за президентските избори догодина Едуар Филип бе преизбран за кмет на Хавър, сочат предварителни резултати от произведения днес втори тур на местните избори във Франция, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Филип, който бе премиер на президента Еманюел Макрон от 2017 до 2020 г., печели 47% от гласовете на избирателите.

Преизбраният кмет заяви пред свои симпатизанти, че "има основания да се надяваме, че всички хора на добрата воля ще се обединят около думите на истината и ще отхвърлят крайностите" и опростената картина, която те представят.

Социологическо проучване от този месец сочи, че Едуар Филип би се класирал на евентуален втори тур на президентските избори, но би изостанал доста на първия тур от кандидата на крайнодесния "Национален сбор", независимо дали става дума за Жордан Бардела или Марин Льо Пен, отбелязва АФП.

