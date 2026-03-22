Кандидатът на левицата води във втория тур на местните избори в Париж

Левицата запазва кметския си пост в Париж с лекота, предаде Франс прес, цитирани от БТА. Информацията е от три прогнозни, но сходни резултати.

Вторият тур на местните избори във френската столица - най-големия град в страната - управлявана от левицата от 25 години, беше силно очакван, а резултатите бяха смятани за несигурни.

Според прогнозите социалистът Еманюел Грегоар, слабо известен на широката общественост, но тясно свързан с управлението на града от години, печели между 50 и 53 процента от гласовете, докато кандидатката на десницата и бивша министърка Рашида Дати получава подкрепата на между 37% и 40% от избирателите.