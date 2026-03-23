Пекин отново е домакин на Форума за развитието на Китай на високо равнище

Годишната сесия на Форума за развитието на Китай на високо равнище през 2026 г. започна днес в Пекин. На церемонията по откриването присъстваха над 100 чуждестранни представители от международни организации, мултинационални компании от списъка „Форчън 500" и световните бизнес среди. По време на форума те ще проведат задълбочени обсъждания и дискусии по актуални теми като новите форми на потребление, изкуствения интелект и отварянето на сектора на услугите.

От създаването си през 2000 г. насам форумът се е превърнал във важен мост за насърчаване на диалога и сътрудничеството между Китай и света. Тази година е началната година на 15-ата петилетка (2026-2030), затова всички теми и обсъждания ще се развиват около темата „Китай през 15-ата петилетка: висококачествено развитие и нови възможности за съвместни иновации".

Форумът ще трае 2 дни. В първия ден освен откриването има и тематични семинари, паралелни форуми и закрити заседания.