Китай публикува първите снимки от спътника „Фънюн-4C“

В събота Китайската метеорологична администрация публикува първата серия наблюдателни снимки от спътника „Фънюн-4C", с което демонстрира способността на страната да осъществява самостоятелно наблюдение в реално време.

Според представител на администрацията всичките шест инструмента на борда на „Фънюн-4C" работят на международно високо ниво.

Първата серия снимки подчертава всеобхватните възможности на „Фънюн-4С" в областта на метеорологичното наблюдение, атмосферното сондиране, откриването на мълнии, наблюдението на йоносферата и проследяването на слънчевата активност, като полага солидна основа за подобрени метеорологични прогнози и ранно предупреждение за космическото време.

Изстрелян на 27 декември 2025 г. от Космическия център за изстрелване „Сичан" в югозападната провинция Съчуан, „Фънюн-4C" в момента е най-способният геостационарен метеорологичен спътник в света по отношение на всеобхватните възможности за откриване с един спътник.