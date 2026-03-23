Над 200 археологически находки от династия Хан впечатляват жителите и гостите на Хонконг

Изложбата „Величествената династия Хан: Златен век на жизненост и културна интеграция" представи 252 безценни реликви за всички жители и гости на Хонконг.

Изложбата е организирана съвместно от Бюрото за развитие на правителството на Специалния административен район Хонконг и Националната администрация за културно наследство. Тя представя значими археологически находки, открити в континентален Китай и Хонконг, показвайки динамичната и иновативна династия Хан – златна епоха, която е допринесла значително за насърчаването на обмена между китайската и западната цивилизация.

В изложбата са показани 40 културни реликви от първа степен, които са предоставени от 29 музея и културни институции в 14 провинции и автономни области на континентален Китай, като повечето от тях се показват за първи път в Хонконг. Други 49 експоната са значими археологически находки от периода на династията Хан, открити в Хонконг.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 20 март до 20 септември. Входът е свободен.