Социалистът Еманюел Грегоар бе избран за кмет на Париж, побеждавайки бившия министър от десницата Рашида Дати, а крайнодясното антиимиграционно движение „Национален фронт" на Марин Льо Пен не успя да спечели ключовите градове, за които се бореше във втория тур на местните избори в неделя, съобщи „Гардиън".

В неделя вечерта Еманюел Грегоар направи победна обиколка с велосипед из Париж заедно с бъдещите общински съветници, за да покаже, че френската столица ще продължи да следва политиката си в подкрепа на велосипедния транспорт и опазването на околната среда.

„Има много работа и ще започнем утре сутринта", заяви Грегоар, който има дълъг стаж в кметството, където е работил с бившата социалистическа кметица Ан Идалго.

Той заяви, че има няколко приоритета за френската столица.

„Мисля за най-уязвимите хора, за онези, които тази нощ ще спят на улицата. Мисля за децата, които страдат... За всички, които се нуждаят от левицата", каза той.

Според прогнозите Грегоар печели с около 52% от гласовете. Това е ясна победа срещу Дати, която е работила в правителствата на Еманюел Макрон и Никола Саркози и се опита да спечели френската столица за десницата след 25 години управление на левицата.

По време на кампанията 48-годишният Грегоар предупреди, че Дати ще превърне столицата в „тръмпистка лаборатория на съюза между десницата и крайната десница".

След резултатите от неделя Грегоар заяви, че Париж ще се съпротивлява на десницата и крайната десница в навечерието на президентските избори през следващата година. Двата мандата на Макрон като президент приключват следващата пролет, а „Националният фронт" се радва на висока подкрепа, според проучванията.

Грегоар заяви: „Париж ще бъде сърцето на съпротивата срещу този съюз на десницата, който се стреми да ни отнеме това, което е най-ценно и крехко за нас: радостта от съвместния живот."

Във втория по големина град на Франция, Марсилия, Бенуа Паян спечели с лявата си коалиция, включваща социалистите и зелените, като по този начин спря възхода на „Националния фронт".