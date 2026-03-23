Експлозии в Техеран тази нощ (Видео)

Експлозии бяха чути в няколко части на Техеран тази нощ, съобщиха иранските новинарски агенции Мизан и Фарс, цитирани от Ройтерс, ТАСС и БТА.

Според информацията серия взривове са проехтели в най-малко пет района на иранската столица, включително в централната ѝ част.

Веднага след първите съобщения за експлозии израелската армия съобщи, че е започнала широкомащабна серия от удари срещу иранската инфраструктура в Иран.

Въздушни удари са нанесени и на северозападния ирански град Урмия, където спасители издирват хора под руините на поразените сгради, съобщи агенция Нур.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия от своя страна заяви, че срещу столицата Рияд са били изстреляни две балистични ракети. Едната е била прехваната, а другата е паднала в ненаселен район.