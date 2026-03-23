ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лявоцентристкото "Движение Свобода" спечели парлам...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22523154 www.24chasa.bg

Експлозии в Техеран тази нощ (Видео)

Техеран Кадър: Екс/saif_aldareei

Експлозии бяха чути в няколко части на Техеран тази нощ, съобщиха иранските новинарски агенции Мизан и Фарс, цитирани от Ройтерс, ТАСС и БТА.

Според информацията серия взривове са проехтели в най-малко пет района на иранската столица, включително в централната ѝ част.

Веднага след първите съобщения за експлозии израелската армия съобщи, че е започнала широкомащабна серия от удари срещу иранската инфраструктура в Иран.

Въздушни удари са нанесени и на северозападния ирански град Урмия, където спасители издирват хора под руините на поразените сгради, съобщи агенция Нур.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия от своя страна заяви, че срещу столицата Рияд са били изстреляни две балистични ракети. Едната е била прехваната, а другата е паднала в ненаселен район.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

