Лявоцентристкото "Движение Свобода" спечели парламентарните избори в Словения

Лявоцентристкото управляващо до момента "Движение Свобода" печели с малка разлика парламентарните избори в Словения при преброени 99,85 процента от гласовете, съобщава БТА.

При избирателна активност от 69,06 процента и преброени 99,85 процента от гласовете "Движение Свобода" (ДС) печели 28,6 на сто подкрепа и 29 места в 90-членния парламент.

Опозиционната дясноцентристка "Словенска демократическа партия" (СДП) получи 28,03 на сто от гласовете и 28 места в парламента. В парламента влизат и коалицията "Нова Словения", "Словенска народна партия" и "Фокус" с 9,31 на сто и 9 места.

Следват "Социалдемократи" и "Демократи с по 6,7 процента и 6 места, "Ресница" с 5,55 на сто и пет места, коалицията на "Левица" и "Весна" с 5,52 на сто и пет места.

За да състави парламентарно мнозинство, "Движение Свобода" трябва да се коалира с други парламентарно представени партии, като досега беше в коалиция със "Социалдемократи" и "Левица".

Председателят на ДС и настоящ премиер на Словения Роберт Голоб заяви пред журналисти в медийния център на Държавната избирателна комисия, че е благодарен за гласовете, които позволиха на партията да бъде относителният победител на изборите.

„Влязохме в предизборната кампания като водеща партия, останахме водеща партия и след кампанията, след днешния ден, и това е нещо, за което съм ви искрено благодарен, въпреки че това означава огромно количество работа през следващите четири години, а преди всичко напрегнати следващи седмици", каза той.

Голоб заяви, че ДС ще се опита да обедини „всички демократични сили в парламента".

„В следващите дни ще се срещнем с всички избрани партии с цел да намерим обща коалиция", каза той.

Председателят на СДП Янез Янша заяви пред журналистите, че изборният процес в неделя не е бил изряден и очаква, че скоро ще има предсрочни избори за парламент в страната.

„Резултатът можете да си го тълкувате както искате, но със сигурност в Словения очевидно корупцията не е нещо, което мнозинството от електората единодушно би осъдило", каза той пред журналисти.

"Следващите избори ще бъдат предсрочни. Колкото по-скоро бъдат насрочени, толкова по-добре".

Словенските гласоподаватели избираха днес измежду 1185 кандидати от 17 партии и коалиции. Към момента избирателната активност е 69,32 процента.