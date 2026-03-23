Във Финландия водолази се учат да изследват ледените полярни води

На замръзналото езеро Килписярви, на пресечната точка на границите на Финландия, Швеция и Норвегия, 12 водолази преминаха курс за гмуркане в полярните райони, за да могат да извършват научни изследвания, съобщава „Франс 24".

„Всяко малко нещо, което виждаш във водата е просто уау", каза Лукасик, 41-годишен докторант по океанология, който работи като инспектор по гмуркане в рибни ферми в Норвегия.

В продължение на десет дни международната група усвои жизненоважни умения под 80-сантиметровия лед, покриващ езерото.

Според Ерик Вурц, координатор на програмата, ръководена от Финската академия за научно гмуркане, която е част от Хелзинкския университет, съществува остра нужда от квалифицирани специалисти, способни да провеждат научни изследвания в суровите условия на полярните райони.

„Все още има много въпроси, които трябва да бъдат проучени в полярните региони, а достъпът е силно ограничен", каза Вурц.

„Броят на научните водолази, които могат да се гмурнат под леда, е още по-ограничен", добави той, като според него в целия свят те са едва около 100–200 души.

Облечени в костюми, за да се предпазят от студа във водата, която е с температура 2 градуса по Целзий, водолазите пристигнаха с моторни шейни на мястото, разположено близо до биологичната станция на Хелзинкския университет в подножието на планината Саана.

„Мисля, че най-важното определено е екипната работа", отбеляза Руари Буйс, който е изучавал морска биология и океанография в Университета в Плимут във Великобритания.

„Например... ако видимостта е ниска, винаги има въже за връщане", каза той, сочейки жълтото 50-метрово спасително въже в ръката си, чийто друг край беше привързан към водолаза под вода.

Със само две дупки за вход и изход, най-голямото предизвикателство за водолазите е „средата, в която влизат", каза Вурц.

Задачата за деня беше да се упражни пробиване на проба от ледения щит, така нареченото „вземане на ледени проби", обясни 23-годишната Каролин Чен – канадски обучен научен водолаз и изследователски асистент в Университета в Хамбург.

В тази „безопасна среда" водолазите се обучаваха, за да бъдат „уверени, когато бъдат изпратени в Антарктида" или на която и да е полярна експедиция, където няма да имат лукса да разполагат с топли сгради и душове наблизо, каза Вурц.

След като завърши курса, Вурц се присъедини към експедиция до антарктическата изследователска станция „Скот", разположена на 1350 километра от Южния полюс.

„Намираме се в наистина критичен момент, защото полярните региони се променят много бързо", каза Вурц.

Климатичните промени затоплят и променят Арктика и Антарктика с по-бързи темпове, отколкото останалата част от планетата.

„Има огромни площи от шелфовия лед, които се откъсват... това не се е случвало преди с такава бързина", добави той.

Преглед на данни от САЩ, направен от AFP през март, показа, че арктическият морски лед се насочва към един от най-малките си зимни пикове, регистрирани досега, поради затоплянето.

„Трябва да съберем проби и надеждни данни от тези региони, защото те се променят най-бързо на планетата в условията на затоплящ се океан", каза Вурц.

„Трябва да си малко луд, за да се впуснеш в такава среда", каза Буйс с усмивка.

„Мисля, че това е втората най-неприветлива среда, известна на човека, след вакуума в космоса", каза той и добави, че се надява да работи като морски биолог на островите около Антарктида.

„Това е като един съвсем нов свят и бих искал да го изследвам."