Скиатос се превръща в първия „аутизъм-френдли" остров в Гърция

Остров Скиатос официално стартира мащабна стратегия, с която цели да се утвърди като първата дестинация в Гърция, изцяло адаптирана за нуждите на хора от аутистичния спектър. Инициативата, реализирана в партньорство с организацията „Open Horizons", превръща острова в модел за инклузивен туризъм, признат дори от Световната организация по туризъм към ООН.

Проектът включва редизайн на плажове, хотели, ресторанти и обществени зони, за да се намали сензорното претоварване и да се осигурят „спокойни пространства" за посетителите. Местният бизнес и туристическите професионалисти преминават през специализирани обучения за разпознаване и правилно обслужване на нуждите на невродивергентните туристи. Островът вече разполага със соларно захранвани механизми SEATRAC на четири основни плажа, позволяващи напълно независим достъп до морето.

Скиатос е и първият в Гърция, който предлага сертифицирана пешеходна пътека, напълно достъпна за хора с увреждания, като част от своята мрежа от над 100 км туристически пътеки.

Програмата не е насочена само към туристите, но и към местната общност, като включва образователни инициативи в училищата за насърчаване на култура на приемане. През 2024 г. стартира и пилотен проект за интеграция на хора от аутистичния спектър на местния пазар на труда.

С инвестиции от над 13,9 милиона евро в устойчива инфраструктура, Скиатос се позиционира като лидер в модерния, етичен и достъпен туризъм в Средиземноморието и задава нов стандарт в туристическата индустрия. От обучен персонал в ресторантите до „тихи зони" на плажовете – Скиатос доказва, че морето и почивката трябва да бъдат достъпни за всички.