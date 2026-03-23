Тръмп обеща "пълно унищожение" на Иран

Доналд Тръмп обеща снощи „пълно унищожение" на Иран, след като се появиха съобщения за планове на САЩ за продължителна сухопътна война в Близкия изток, като тази седмица в региона пристигат хиляди американски морски пехотинци.

На фона на съобщенията, че е готов да изпрати войските си, Тръмп обеща, че унищожаването на Иран ще бъде „много добро" и че „държавата изменник" ще „получи заслуженото".

Иран категорично отхвърли ултиматума му да отвори отново Ормузкия проток и заплаши да унищожи цялата енергийна инфраструктура на региона.

В събота Тръмп предупреди Техеран, че има 48 часа да позволи преминаването на товари през жизненоважния глобален морски път „без заплахи", в противен случай ще „унищожи" електроцентралите им, пише "Дейли мейл".

Но режимът отвърна вчера, че ако електроцентралите му бъдат атакувани, енергийната инфраструктура „в целия регион" ще бъде „необратимо унищожена". Тази сутрин режимът, чрез иранската информационна агенция „Фарс", разкри осемте енергийни обекта в Персийския залив, които ще бъдат ударени.

Техеран също така предупреди, че Ормузкия проток – през който все още позволява безопасно преминаване на някои държави, приятелски настроени към Иран – ще бъде „напълно затворен" и че ще ударят израелски ядрени обекти.

В интервю за News Israel относно протока и дали Иран ще се поддаде на ултиматума му, президентът Тръмп заяви:

„Ще разберете какво ще се случи. Скоро ще разберете. Ще бъде много добре. Пълно унищожение на Иран. Ще се получи много добре".

И в поредната си критика към страните от НАТО, включително Великобритания, и тяхната неспособност да помогнат на САЩ, той добави: „Те не правят нищо. Много жалко".

През уикенда бе съобщено, че Тръмп обмисля да изпрати американски войски в Иран, за да превземе остров Харк.

Източник от Пентагона информира израелските медии снощи, като заяви: „Оценката е, че това е операция, която ще продължи много седмици... целта е широка стратегическа промяна".

Заплахите дойдоха, след като ирански ракети удариха два града близо до атомна електроцентрала в Димона, Южен Израел, ранявайки повече от 160 души. Смята се, че това е отмъщение за съобщения израелски удар срещу ядреното съоръжение в Натанз, Иран.

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че войната вече е навлезела в „опасна фаза".

Тедрос Адханом Гебреесус, генерален директор на СЗО, заяви: „Призовавам спешно всички страни да проявят максимална военна сдържаност и да избягват всякакви действия, които биха могли да предизвикат ядрени инциденти."

С настъпването на четвъртата седмица на конфликта, иранският контрол над Ормузкия проток, през който преминава 20% от световния петрол, засилва натиска върху Тръмп.

Цените на петрола са се повишили с 50% до над 100 долара, като се очаква да се удвоят, което може да предизвика глобална рецесия.

В събота, малко преди полунощ, Тръмп написа:

„Ако Иран не ОТВОРИ НАПЪЛНО и БЕЗ ЗАПЛАХИ Ормузкия проток в рамките на 48 ЧАСА от този момент, Съединените американски щати ще нанесат удари и ще унищожат различните им ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ЗАПОЧВАЙКИ ПЪРВО ОТ НАЙ-ГОЛЯМАТА!"

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви вчера, че Техеран ще „се противопостави решително на делириумните заплахи на бойното поле".

Той добави: „Илюзията за изтриване на Иран от картата показва отчаяние срещу волята на една нация, която прави история. Заплахите и терорът само укрепват нашето единство. Ормузкият проток е отворен за всички, освен за онези, които нарушават нашата територия."

Говорител на иранските въоръжени сили също предупреди, че ако САЩ „изпълнят заплахите си", протокът „няма да бъде отворен отново, докато нашите повредени електроцентрали не бъдат възстановени".

Хиляди американски морски пехотинци се отправят към региона, докато Вашингтон обмисля как да принуди отварянето на протока.

Според информациите там обмислят евентуална инвазия на остров Харк, за да завземат тази стратегически жизненоважна територия, през която Иран изнася 90 процента от суровия си нефт, и да принудят Техеран да се предаде.

Но иранският режим предупреди, че ако го направят, ще „се сблъскат с безпрецедентен отговор", тъй като ще „подпалят всички съоръжения в региона", което вероятно ще срине световната икономика.

Докато войната продължава да ескалира, Израел обеща да продължи да нанася удари по Иран поне още три седмици.

Началникът на Генералния щаб на израелските въоръжени сили, генерал-лейтенант Еял Замир, заяви: „На половината път сме, но посоката е ясна."

Вчера Бенямин Нетаняху посети местата на иранския удар в Арад, близо до Димона, в южната част на Израел, и обеща:

„Ще преследваме ИРГК (Иранската революционна гвардия), тази престъпна банда. Ще преследваме лично тях, техните лидери, техните съоръжения, техните икономически активи".

От 160-те ранени от двете балистични ракети, които удариха Арад и Димона, 70 бяха деца.

Израелските военни заявиха, че Иран е изстрелял над 400 балистични ракети срещу страната от началото на войната, като около 92% от тях са били пресечени.

Иран продължи ударите си срещу съседите си от Персийския залив снощи, като министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че вчера са били засечени три балистични ракети в околностите на столицата.

Корпусът на стражите на Ислямската революция (IRGC) също така предупреди жителите да напуснат Доха, Катар, „възможно най-бързо", като заяви, че районът вече е „легитимна цел" поради разположените там американски сили.

В близост до летището в Багдад, Ирак, най-малко три дрона удариха американския дипломатически и логистичен център.