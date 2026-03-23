Планът на МОСАД за разпалване на въстание в Иран върви към провал

Шефът на Мосад Давид Барнеа Кадър: Екс/JoeTruzman

Шефът на израелското разузнаване МОСАД Давид Барнеа преди войната представи на премиера Бенямин Нетаняху оценка, че Израел би могъл бързо да помогне за разпалване на всенародни вълнения в Иран, които да доведат до падане на правителството.

Това съобщава сайтът Ynetnews, позовавайки се на американски служители, цитирани от The New York Times. Идеята на Барнеа е била обсъдена и с висши служители на администрацията на Доналд Тръмп през януари.

Макар че Нетаняху е подкрепил тази стратегия, оценките на израелското и американското разузнаване днес показват, че страхът от репресивния апарат в Иран е твърде силен, а вероятността въоръжени групировки да влязат в страната от съседни райони е ниска.

Анализът е в резултат на интервюта на „Ню Йорк Таймс" с повече от дузина служители от Съединените щати, Израел и други страни, като се подчертава, че много от тях са говорили анонимно поради чувствителността на въпроса.

В началото на март Тръмп заяви, че е посъветвал кюрдските лидери да не нахлуват в Иран и предупреди, че подобен ход е свързан с много рискове. 

Кюрдските лидери също допуснаха, че това може сплоти иранците и да се окаже контрапродуктивно. Турция, която се противопоставя на кюрдските въоръжени групировки, също е предупредила Вашингтон да не подкрепя подобни усилия, заявява пред изданието турски дипломат.

От друга страна, Нетаняху вече е на мнение, че не може да се "прави революция от въздуха" и настоява за сухопътна операция. 

„Мисля, че ни трябват бойни действия на място, но те трябва да са ирански", отбелязва посланикът на Израел в Съединените щати Йехиел Лайтер пред CNN. 

