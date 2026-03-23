Планът на МОСАД за разпалване на въстание в Иран върви към провал

Шефът на израелското разузнаване МОСАД Давид Барнеа преди войната представи на премиера Бенямин Нетаняху оценка, че Израел би могъл бързо да помогне за разпалване на всенародни вълнения в Иран, които да доведат до падане на правителството.

Това съобщава сайтът Ynetnews, позовавайки се на американски служители, цитирани от The New York Times. Идеята на Барнеа е била обсъдена и с висши служители на администрацията на Доналд Тръмп през януари.

Макар че Нетаняху е подкрепил тази стратегия, оценките на израелското и американското разузнаване днес показват, че страхът от репресивния апарат в Иран е твърде силен, а вероятността въоръжени групировки да влязат в страната от съседни райони е ниска.

Анализът е в резултат на интервюта на „Ню Йорк Таймс" с повече от дузина служители от Съединените щати, Израел и други страни, като се подчертава, че много от тях са говорили анонимно поради чувствителността на въпроса.

В началото на март Тръмп заяви, че е посъветвал кюрдските лидери да не нахлуват в Иран и предупреди, че подобен ход е свързан с много рискове.

Кюрдските лидери също допуснаха, че това може сплоти иранците и да се окаже контрапродуктивно. Турция, която се противопоставя на кюрдските въоръжени групировки, също е предупредила Вашингтон да не подкрепя подобни усилия, заявява пред изданието турски дипломат.

От друга страна, Нетаняху вече е на мнение, че не може да се "прави революция от въздуха" и настоява за сухопътна операция.

„Мисля, че ни трябват бойни действия на място, но те трябва да са ирански", отбелязва посланикът на Израел в Съединените щати Йехиел Лайтер пред CNN.