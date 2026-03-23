ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подпалиха линейки на еврейска доброволческа органи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22524006 www.24chasa.bg

Загинаха двамата пилоти, пострадали в катастрофата между самолет и пожарна кола в Ню Йорк

Повреденият самолет на летище „Гуардия", Ню Йорк, Снимка: Екс@AZ_Intel_ /

Загинаха двамата пилоти, които пострадаха в катастрофата със  самолет на „Еър Канада експрес" и пожарна кола на летище Ла Гуардия в Ню Йорк.

Самолетът е изпълнявал регионален полет. Сблъсъкът е станал при кацане на летище Ла Гуардия в Ню Йорк късно снощи, съобщи Ройтерс. Летището бе затворено.

Според телевизия Ен Би Си, която първа съобщи за смъртта на пилотите, при сблъсъка са били ранени десетки пътници.

Летищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси заяви, че пожарната кола е била на път към друго произшествие, когато е била ударена от самолета, съобщава БТА.

Сержант и офицер в наземната машина имат счупени крайници и са в стабилно състояние в болница.

Самолетът CRJ-900, идващ от Монреал, се е сблъскал с превозното средство със скорост от около 39 км/ч, съобщи сайтът Флайтрадар24, който е регистрирал данните в 23:37 ч.

На снимки, направени след инцидента, се виждат видими повреди по носа на самолета, който беше наклонен нагоре.

Засега няма коментар за пострадалите от властите и службите за спешна помощ.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че летището се очаква да остане затворено до 14:00 ч. местно време днес, а уебсайтът на летището показа, че пристигащите самолети са били пренасочени към други летища или са се върнали към точките на заминаване.

Самолетът, участвал в инцидента, е бил експлоатиран от регионалния партньор на Еър Канада – Джаз. Самолетите CRJ-900 на Джаз могат да превозват до 76 пътници, според уебсайта на Еър Канада. По данни на Ен Би Си на борда са се намирали 76 пътници и четирима членове на екипажа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Въздушните линейки вече с 200 мисии (Видео)