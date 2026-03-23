Конската бродерия на етноса Шуей в Гуейджоу (Видео от Китай)

В планините на Гуейджоу, където живее етносът Шуей, от векове се предава една изключително специална техника на бродиране, съобщава КМГ. Тя се нарича конска бродерия и използва конски косъм, усукан в нишка, с което се създават прекрасни орнаменти. Наричат я „живата традиция" сред бродериите, защото се практикува вече близо хиляда години.