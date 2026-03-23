ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Търговище разследват покупки в магазин с фалшиво...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22524112 www.24chasa.bg

Хъ Лифън се срещна с американска търговска делегация

КМГ

2148
Снимка: Китайска медийна група

На 22 март китайският вицепремиер Хъ Лифън се срещна в Пекин с делегация на Американско-китайския бизнес съвет, съобщава КМГ.

Хъ Лифън заяви, че китайско-американските търговски отношения са най-важните двустранни отношения в света. Той изрази надежда Американско-китайският бизнес съвет да продължава да изпълнява ролята си като мост между двете държави, с което да насърчава приятелския обмен и стабилното развитие на търговските отношения. Китай призова американските предприятия да се възползват от възможностите от развитието на Китай и потенциала на китайския пазар, за да създават повече стабилност и жизненост за двустранните търговски отношения.

Представителите на американската делегация заявиха, че бизнесът в САЩ вижда добрите перспективи в развитието на китайската икономика. Те изразиха желанието за увеличаване на тяхното участие на китайския пазар, с което да играят активна роля за насърчаването на двустранното търговско сътрудничество.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Последно от

