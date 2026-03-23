Китай затяга правилата за почтеност на ръководителите на държавни предприятия

КМГ

1204
Снимка: Китайска медийна група

Китай публикува преработени разпоредби за почтеното поведение на ръководителите на държавни предприятия, с които се засилва контролът с цел предотвратяване на корупционни практики и защита на държавните активи, съобщава КМГ.

Правилата, първоначално одобрени от Политбюро на ЦК на ККП през 2009 г. и наскоро актуализирани, обхващат ръководителите на изцяло държавни, държавно контролирани и фактически контролирани от държавата предприятия, включително финансови институции и техните подразделения.

Съгласно разпоредбите те трябва да бъдат лоялни към ККП, да действат законосъобразно и прозрачно, да избягват конфликти на интереси, да защитават правата на служителите и обществения интерес и да спазват принципа на пестеливост в съответствие с централните директиви.

Забраняват се злоупотребата с власт, увреждането на държавни активи, използването на служебно положение за лична облага, участието в нерегламентирани търговски дейности или инвестиции, както и непотизъм и фаворизиране. Ограничават се и практики като преследване на краткосрочни резултати за сметка на стабилността на предприятията, формализъм, бюрократизъм, разточителство и неправомерно използване на корпоративни средства.

Документът въвежда ежегодно отчитане от страна на ръководителите, засилен партиен контрол, целеви проверки и по-добра координация между различните надзорни органи, включително одитни и регулаторни институции, акционери и служители.

Предвидени са и специални мерки за управление на рисковете при дейности в чужбина, както и по-строг контрол при напускане на длъжност.

При нарушения се налагат дисциплинарни, административни и наказателни санкции в зависимост от случая.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

