Китай призова за прекратяване на военните действия в Близкия изток

На 21 март американският президент Доналд Тръмп изпрати ултиматум към Иран, с който поиска отваряне ма Ормузкия проток в рамките на 48 часа. В противен случай САЩ заплашиха да унищожат енергийната инфраструктура на страната, съобщава КМГ.

В коментар говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен заяви, че продължаването на военните действия крие риск от ескалация, с което ситуацията ще се превърне в неконтролируема. Той подчерта, че Пекин отново призовава всички засегнати страни незабавно да прекратят бойните действия, за да се избегнат по-нататъшни рискове от разширяване на конфликта.