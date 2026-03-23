Почина Лионел Жоспен - премиерът, въвел 35-часова работна седмица във Франция

На 88 години почина бившият френски премиер Лионел Жоспен. Той беше министър-председател по време на управлението на президента Жак Ширак от 1997 г. до 2002 г.

Жоспен е починал на 22 март. Той беше споделил, че през януари е претърпял сериозна операция, без да дава подробности.

Лионел Жоспен е роден на 12 юли 1937 г. в Мьодон. Той е една от водещите фигури на френската левица и дългогодишен член на Социалистическата партия. Завършва престижните учебни заведения Национално училище за администрация, което подготвя висши държавни кадри. Политическата му кариера започва през 70-те години, когато става близък съратник на президента Франсоа Митеран.

Жоспен заема редица ключови постове, включително министър на образованието (1988–1992), преди да стане министър-председател на Франция в периода 1997–2002 г. по време на т.нар. „съжителство" с президента Жак Ширак. Като премиер той провежда социално-икономически реформи, сред които въвеждането на 35-часова работна седмица, намаляване на безработицата и засилване на социалните политики.

През 2002 г. Жоспен се кандидатира за президент, но изненадващо отпада още на първия тур, изпреварен от крайнодесния лидер Жан-Мари Льо Пен. След този неуспех той се оттегля временно от активната политика, но остава важна фигура в обществения живот на Франция и символ на умерената социалдемокрация, съобщава БГНЕС.