Пекин: Ситуацията в Близкия изток може да стане неконтролируема

Китай предупреди днес, че има опасност ситуацията в Близкия изток да стане неконтролируема, ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахата си да унищожи иранските електроцентрали, предаде Франс прес.

„В случай че войната се разрасне и ситуацията се влоши още повече, целият регион може да се озове в неконтролируема ситуация", каза на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще „унищожат" иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори Ормузкия проток до утре вечер.

Лин Цзян повтори призива на Китай за незабавно прекратяване на огъня. „Употребата на сила ще доведе само до порочен кръг", подчерта той,

Китай, икономически и политически партньор на Иран, остро осъди американските и израелските удари. Той също така косвено критикува иранските удари срещу страните от региона и блокирането на Ормузкия проток, посочва АФП.

Освен това Пекин се стреми дискретно да разсее напрежението чрез дипломатически канали, пише БТА.

Експерти смятат за малко вероятно, въпреки въздействието върху китайския внос на петрол, страната да пожертва интересите си и да се изправи срещу САЩ, за да помогне на Иран, отбелязва Франс прес.