Почина звездата от Supernatural Кери Ан Флеминг

Актрисата Кери Ан Флеминг е починала на 26 февруари, в Сидни, Британска Колумбия, съобщават американските издания. Новината за смъртта ѝ е потвърдена от нейния колега в Supernatural Джим Бийвър пред Variety. Тя е починала след усложнения от рак на гърдата на 51 години.

Канадската актриса е известна с ролите си в продукции на ужасите като iZombie и Supernatural.

„Тя почина спокойно, с близките си до себе си. Беше голяма привилегия да познавам Кари. Тя беше прекрасна душа, вдъхновяваща, толкова мила. Ще ни липсва много", коментира Джим Бийвър.

“Да намериш сродна душа веднъж в живота си, е нещо като чудо. Да намериш такава два пъти, е почти невъобразимо. Да обичаш и да бъдеш обичан, е скъпоценен бисер, такива бисери се появяват неведнъж или два пъти при късметлиите. Но да се окажеш в двойка с някой, който не само обича и е обичан, но който сякаш по магия или по милостта на боговете те разбира. Иска това, което си, иска да бъдеш това, което си, който те РАЗБИРА и никога не трябва да се защитават заради това, което си. Колко от нас могат да кажат, че искрата на божествеността е кацнала върху тях веднъж, камо ли два пъти? Аз мога“, споделя на 1 март Джим Бийвър в профила си във Фейсбук към снимки с Кери Ан Флеминг, съобщава бТВ.