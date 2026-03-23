ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

№1 на България Илия Груев: Наградата е за всеки ед...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22524393 www.24chasa.bg

Подпалиха линейки на еврейска доброволческа организация в Лондон (Видео, снимки)

4908
Изгорелите линейки СНИМКА: Ройтерс

Четири линейки на доброволческата еврейска организация „Хацола" бяха подпалени в Северен Лондон, съобщи Би Би Си. 

Линейките са на организацията "Хацола". В превозните е имало бутилки, които са причинили взрив. 

Шест пожарни автомобила и около 40 пожарникари са били изпратени на мястото, за да овладеят пожара.

Къщите в близост са били евакуирани като предпазна мярка.

Полицията съобщи, че няма пострадали и че всички пожари са били потушени.

„Хацола" се представя като доброволческа организация с нестопанска цел, създадена през 1979 г. с цел да реагира на спешни медицински ситуации и да осигурява транспорт в общността на Северен Лондон. Според организацията това се извършва безплатно.

Службата твърди, че реагира на хиляди спешни случаи всяка година, „от леки наранявания до състояния, застрашаващи живота", като работи съвместно с болниците в района.

Тя също така си сътрудничи с националните служби за спешна помощ, като Лондонската служба за линейки, Лондонската пожарна бригада, Хеликоптерната служба за спешна медицинска помощ и Столичната полиция, добавя организацията.

Изгорелите линейки СНИМКА: Ройтерс
Една от изгорелите линейки СНИМКА: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

