Подпалиха линейки на еврейска доброволческа организация в Лондон (Видео, снимки)

Четири линейки на доброволческата еврейска организация „Хацола" бяха подпалени в Северен Лондон, съобщи Би Би Си.
Линейките са на организацията "Хацола". В превозните е имало бутилки, които са причинили взрив.
Шест пожарни автомобила и около 40 пожарникари са били изпратени на мястото, за да овладеят пожара.
Къщите в близост са били евакуирани като предпазна мярка.
Полицията съобщи, че няма пострадали и че всички пожари са били потушени.
„Хацола" се представя като доброволческа организация с нестопанска цел, създадена през 1979 г. с цел да реагира на спешни медицински ситуации и да осигурява транспорт в общността на Северен Лондон. Според организацията това се извършва безплатно.
Службата твърди, че реагира на хиляди спешни случаи всяка година, „от леки наранявания до състояния, застрашаващи живота", като работи съвместно с болниците в района.
Тя също така си сътрудничи с националните служби за спешна помощ, като Лондонската служба за линейки, Лондонската пожарна бригада, Хеликоптерната служба за спешна медицинска помощ и Столичната полиция, добавя организацията.
pic.twitter.com/SdjGcttK6X
