Гърция въвежда мерки за подкрепа в размер на 300 млн. евро заради войната в Близкия изток

Нови мерки за икономическа подкрепа във връзка с последиците от войната в Близкия изток обяви днес премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис в изявление, предавано по обществената телевизия ЕРТ.

Мерките са на стойност 300 млн. евро и са в няколко направления.

Гръцкото правителство въвежда субсидия за дизеловото гориво за транспорт с цел ограничаване на поскъпването на стоките, като държавата ще покрива 16 цента на литър в мрежата за доставка, което се очаква да доведе до намаление от около 20 цента на литър в крайната цена. Мярката е насочена основно към транспортния сектор, бизнеса и земеделските производители и цели да намали производствените разходи и да предотврати прехвърлянето им върху потребителските цени, стана известно от думите на премиера на Гърция.

За защита на домакинствата от увеличението на цените на бензина се предоставя специална подкрепа под формата на дигитална карта за гориво (Fuel Pass).

Заради рязкото увеличение на цените на торовете за фермерите държавата ще субсидира 15 процента от стойността им.

Въвежда се специална компенсация за фериботните компании, която обаче ще бъде обвързана със задължителни отстъпки в цените на билетите за пътниците, пише БТА.

Паралелно с това премиерът обяви, че ще бъде променено данъчното облагане на печалбите на играчите в онлайн хазартни игри, за да се осигурят 100 млн. евро. „Смятам, че разходът за тази инициатива трябва да бъде покрит не само от държавния бюджет, но и от сектори с повишена печалба, които обаче имат по-малко социално въздействие", обясни Мицотакис.