Путин поздрави Ким и призова за укрепване на стратегическото партньорство със Северна Корея

Руският президент Владимир Путин призова за укрепване на „стратегическото партньорство" с Пхенян в поздравително послание до севернокорейския лидер Ким Чен Ун по повод преизбирането му начело на Корейската народнодемократична република, предадоха Франс прес и ТАСС.

„Разбира се, ще продължим нашата тясно съвместна работа, насочена към укрепване на стратегическото партньорство между Москва и Пхенян", заяви Путин в посланието, публикувано от Кремъл, като увери, че „това без съмнение съответства на основните интереси" на двата народа.

Той също така похвали „личния принос" на Ким „за укрепването на приятелските връзки между съюзниците" между двете страни, свързани с договор за взаимна отбрана, подписан през 2024 г.

Северна Корея участва активно във военните усилия на Москва, като ѝ предостави войници за отблъскване на украинското настъпление в руския регион Курск, в рамките на офанзивата в Украйна, която продължава от февруари 2022 г. В замяна Русия предоставя на Северна Корея финансова помощ, военни технологии и доставки на храни и енергия, според анализатори,пише БТА.

В началото на януари Ким Чен Ун обеща „да подкрепя безусловно" всички политики и решения на Владимир Путин в писмо, публикувано от официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА, припомня АФП.