Турската КЗК разследва производителя на бонбони „Харибо“

Турската Комисия за защита на конкуренцията обяви, че е започнала разследване срещу световноизвестния производител на бонбони „Харибо" (Haribo) заради съмнения, че компанията използва водещата си позиция на турския пазар, за да отстрани конкурентите си, съобщава в. „Биргюн".

От Комисията посочват, че разследването е започнато на базата на „солидни доказателства за действия от страна на „Харибо", които биха могли да доведат до изключване на конкуренти от пазара", пише БТА.

„Разследването ще проучи подробно дали компанията е нарушила правилата за конкуренция", отбелязват още от институцията.