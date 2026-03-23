Европейските борси се сриват на фона на ескалацията около Иран и ръста на цените на петрола

Водещите европейски фондови пазари отбелязват съществени спадове в началото на новата търговска седмица на фона на нарастващото напрежение около конфликта с Иран и опасенията за блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки, предаде ДПА.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижава с около 1,9 на сто към 11:40 българско време, като всички основни сектори и пазари са на отрицателна територия.

Националните индекси също регистрират значителни загуби. Британският FTSE 100 и френският CAC 40 спадат с около 1,5 на сто, испанският Ibex 35 губи близо 2 на сто, а италианският FTSE MIB се понижава с около 1,7 на сто.

Във Франкфурт DAX се понижава с около 1,8 на сто до приблизително 21 975 пункта. Сред най-губещите компании са „Воновия" (Vonovia), „Райнметал" (Rheinmetall) и „Сименс Енерджи" (Siemens Energy), докато „Дойче Бьорзе" (Deutsche Börse), „Брентаг" (Brenntag) и „Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) се представят сравнително по-добре.

Най-силен натиск се наблюдава върху акциите от секторите на суровините и индустрията, които губят съответно около 3,1 на сто и 2,6 на сто. Акциите на минните компании, които по-рано смекчаваха спада на пазарите, също се понижават. В Лондон книжата на „Ролс-Ройс" (Rolls-Royce) поевтиняват с 4,6 на сто, а на „АрселорМитал" (ArcelorMittal) – с 3,3 на сто.

Според анализатори основният фактор за негативните настроения е несигурността около развитието на конфликта в Близкия изток и риска от продължително блокиране на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

„За повечето инвеститори войната в Иран вече може да се сведе до едно просто уравнение: или Ормузкият проток ще бъде отворен, или няма да има нови инвестиции в акции", коментира Йохан Щанцл, главен пазарен анализатор в „Консорсбанк" (Consorsbank).

По думите му колкото по-дълго продължава блокадата, толкова по-високи ще бъдат цените на петрола и толкова по-негативни ще стават перспективите за корпоративните печалби, особено в цикличните сектори, включително тези, представени в индекса DAX.

На този фон инвеститорите се насочват към по-сигурни активи. „В момента основният приоритет е запазването на капитала, а не търсенето на доходност", посочи Щанцл, като добави, че търсенето на инструменти за хеджиране нараства, тъй като не може да се изключи възможността за допълнителни загуби на пазарите.

Пазарният спад в Европа следва разпродажбите на азиатските пазари и се случва и на фона на засилващата се геополитическа реторика. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с удари по иранската енергийна инфраструктура, ако страната не отвори пролива, докато Техеран предупреди за ответни действия срещу стратегически обекти в региона.

Цените на петрола остават високи при волатилна търговия. Сортът Брент поскъпва с около 1,3–1,5 на сто до около 113–114 долара за барел, като пазарите реагират чувствително на всяко ново развитие около конфликта и възможни прекъсвания на доставките.

Същевременно златото също поевтинява рязко, като спот цената му спада с над 5 на сто, което отразява напрежението на финансовите пазари и пренасочването на ликвидност от страна на инвеститорите.

Еврото остава относително стабилно, като се търгува на ниво от около 1,1544 щатски долара.

В корпоративния сектор акциите на „Посте Италиане" (Poste Italiane) се понижават с над 7 на сто след обявена сделка за придобиване на „Телеком Италия" (Telecom Italia) на стойност около 10,8 милиарда евро, докато книжата на „Телеком Италия" поскъпват с близо 4 на сто, пише БТА.

Същевременно „Деливъри Хиро" (Delivery Hero) отчита ръст от 2,4 на сто в ранната търговия, след като обяви, че е постигнала споразумение за продажба на платформата си за доставки в Тайван на „Граб Холдингс" (Grab Holdings) за 600 милиона долара.

Анализаторите очакват пазарната волатилност да се запази висока, като развитието на конфликта в Близкия изток ще остане водещ фактор за движението на финансовите пазари в краткосрочен план.