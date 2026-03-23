Турският парламент вече има обособена зона за бездомните котки

Около комплексът на Меджлиса има около 65 котки и за тях се грижат двама души. СНИМКА: АРХИВ

Сградата на турския парламент (Меджлиса) в Анкара вече има модерна „зона за котешки живот и игри", създадена специално, за да помогне на бездомните котки, които живеят на територията на комплекса, да пребивават в по-здравословни и безопасни условия, предава Анадолската агенция.

Специалната зона е изградена от Дирекция „Паркове и градини", която отговаря за зелените и откритите пространства в комплекса на Меджлиса, като идеята на инициативата е четириногите обитатели да имат общо място, на което да се събират и да получават допълнителни грижи от специално назначени за целта служители. За момента двама души отговарят за изхранването и грижите за котките от комплекса, като по техни изчисления днес комплексът на Меджлиса има около 65 мустакати обитатели, пише БТА.

Специалната зона за котки разполага и с пространство за лечение, а също и с множество рампи, хранилки, поилки, играчки и места за точене на нокти, които да отговарят на всички нужди на обитателите му.

