573 деца от Пловдив останаха без място в яслите

Кит беше намерен заседнал на брега на балтийското крайбрежие в Германия

Кит Снимка: pixabay

Голям кит беше открит заседнал на брега на Балтийско море в Северна Германия, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на полицията.

Животното е намерено през нощта в Ниндорф, в района на залива Любек, а около тялото е имало заплетени рибарски мрежи. Спасителни екипи са го освободили от мрежите и полицията и морските власти работят по насочването му обратно към морето.

Според властите става дума за екземпляр, който е бил наблюдаван неколкократно в Балтийско море през последните седмици.

Морският бозайник за първи път е забелязан по-рано този месец в пристанището Висмар, недалеч от мястото, на което е бил открит тази нощ, пише БТА.

Миналия петък китът е видян и край Травемюнде, където природозащитната организация Sea Shepherd е отстранила други мрежи от тялото му, уточнява още ДПА.

По предварителни данни на експертите морският обитател най-вероятно принадлежи към вида гърбат кит.

