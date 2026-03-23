Гърция активира мащабен „защитен щит": Ръст на заплатите и нови енергийни субсидии от април

В опит да овладее натиска от високите цени, гръцкото правителство активира мащабен пакет от мерки, насочен към най-уязвимите домакинства и средната класа. Основните стълбове на подкрепата са ново административно увеличение на минималната заплата и завръщането на директните субсидии за горива.

От 1 април 2026 г. минималната работна заплата в Гърция официално става 930 евро бруто. Това е четвъртото поредно увеличение за последните три години, като целта на кабинета е доходът да достигне 950 евро до 2027 г.

Мярката ще засегне над 600 000 работещи, като едновременно с това ще повиши и 19 различни социални помощи, включително обезщетението за безработица, което вече надхвърля 540 евро. Бизнесът изразява опасения, че високите осигурителни вноски и разходите за енергия затрудняват покриването на новите нива.

Поради повторното покачване на цените на петрола на международните пазари, Министерството на финансите обяви пускането на Fuel Pass 3. Очаква се сумите да варират между 60 и 100 евро за тримесечен период, като жителите на островните региони ще получават по-високи субсидии заради по-скъпата логистика.

Паралелно с директната подкрепа, властите удължиха тавана върху маржа на печалба за търговците на горива и хранителни стоки.

Правителството също така обмисля допълнително намаляване на осигурителните вноски с още 0,5% през втората половина на годината, за да облекчи както работниците, така и работодателите.

За хората, които не ползват лични автомобили, правителството обсъжда замразяване на цените на картите за градски транспорт в големите градове Атина и Солун, до края на 2026 г., като държавата ще покрива разликата в оперативните разходи на транспортните дружества.

За да се предотврати скок в цените на храните, се активира сценарият за връщане на акциза върху дизела за земеделските производители. Това означава, че фермерите ще получат обратно част от платения данък за гориво, използвано за техника, което директно влияе върху цената на „потребителската кошница".

Освен за транспорт, правителството активира и Social Electricity Tariff (KOT). Домакинствата с ниски доходи получават до 60% отстъпка от сметките за ток, ако потреблението им е в определени граници, което е косвена мярка за защита на разполагаемия доход след плащане на транспортните разходи.