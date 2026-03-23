Иран публикува списъци на потенциални мишени от енергийната инфраструктура в Близкия изток

Иранските държавни медии публикуваха днес списъци на потенциални мишени от енергийната инфраструктура в Близкия изток, които ще бъдат атакувани, ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахата си да унищожи ирански електроцентрали, предаде Франс прес.

Тези медии, сред които органът на съдебната власт "Мизан онлайн", разпространиха инфографики с потенциалните цели, като в това число са и двете най-основни електроцентрали в Израел - "Орот Рабин" и "Рутенберг".

Друга инфографика, публикувана от агенция "Мехр" и придружена от текста" "Кажете сбогом на електричеството!", показва потенциални мишени в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт. Тя съдържа и предупреждение, че "при най-незначителната атака срещу електрическата инфраструктура на Ислямската република, целият регион ще потъне в мрак".

Успоредно с това председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф - една от централните фигури в страната - обеща "необратимо" унищожаване на жизненоважна инфраструктура в региона, ако САЩ и Израел атакуват иранската.

В петък Тръмп заплаши "да заличи" иранските електроцентрали, ако до 48 часа Техеран не отвори Ормузкия проток - ултиматум, който би трябвало да изтече тази вечер.

Стратегическият морски търговски път е блокиран от началото на войната, избухнала в резултат на американско-израелските бомбардировки на 28 февруари.

В отговор на ултиматума на Тръмп Иран вчера предупреди, че ще затвори напълно Ормузкия проток, в случай че американският президент изпълни заканата си.

Днес Техеран заплаши също да постави морски мини в Персийския залив, ако САЩ и Израел атакуват иранските брегове или острови.

Международната агенция за енергията (МАЕ) предупреди, че войната в Близкия изток може да предизвика световна енергийна криза, каквато не е имало от десетилетия.