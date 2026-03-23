Балтийски пристанища на Русия спряха износа на горива след нападения с дронове

Най-големите руски пристанища на Балтийско море, откъдето тръгва износът на горива - Приморск и Уст-Луга, са спрели вчера експорта на горива, включително суров петрол, след нападения с дронове, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на два свои източника от областта на промишлеността.

Преустановяването на дейността идва в момент на световен недостиг на горива вследствие на иранската блокада на Ормузкия проток заради американско-израелската военна кампания срещу Техеран, отбелязва агенцията.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че няколко резервоара с гориво в Приморск са се подпалили след нападенията с дронове, но не спомена за спиране на износа на гориво, пояснява Ройтерс, добавяйки, че засега няма информация за щети на пристанището на Уст-Луга.

Държавният оператор на руската петролопреносна мрежа "Транснефт", под чийто надзор са двете пристанища, на този етап не е отговорил на запитването на Ройтерс за коментар.

Приморск, откъдето на ден се изнасят над 1 милион барела суров петрол, e главен експортен пункт за руската марка "Urals Crude" за суров нефт и висококачествено дизелово гориво, посочва агенцията.

Според източниците на Ройтерс износът на горива от Уст-Луга за миналата година е бил 32,9 милиона тона, а от Приморск - 16,8 млн. тона. От Уст-Луга се изнасят около 700 000 барела петрол на ден.

Украйна редовно атакува руски съоръжения за износ на петрол и нефтопреработвателни заводи в опит да подкопае "военната" икономика на Москва и да се противопостави на четиригодишната руска инвазия, посочва Ройтерс.

Засега Киев не е коментирал атаките срещу руски балтийски пристанища.

Товаренето на петрол беше преустановено в Приморск и след атаки през септември миналата година, припомня агенцията.

Този месец износът на петрол от най-голямото черноморско пристанище на Русия - Новоросийск, също беше засегнат от атаки с дронове, пише БТА.

Дрозденко заяви, че 35 дрона са били свалени над Ленинградска област при последните атаки, докато Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че общо 249 украински дрона са били прeхванати и унищожени над Русия тази нощ.