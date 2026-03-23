Нов закон задължава жителите на Хонконг да предоставят паролите си при определени разследвания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жителите на Хонконг вече са заплашени от една година затвор, ако откажат да предоставят паролите за своите устройства в рамките на разследвания по Закона за националната сигурност, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите.

Новата разпоредба задължава предоставянето на „всяка парола или друг метод за декриптиране", позволяващ на полицията да получи достъп до електронни устройства, които може да съдържат доказателства.

Нарушителите се наказват с една година затвор и глоба, равняваяща се на около 11 000 евро.

Досега отказът да се предостави такава парола не се смяташе за възпрепятстване на правосъдието.

Мярката, която влезе в сила днес, е част от Закона за националната сигурност, наложен от Пекин през 2020 г. вследствие на мащабни, в някои случаи прераснали в насилие продемократични протести, пише БТА.

Тя има за цел да гарантира, че „дейностите, които застрашават националната сигурност, може да бъдат ефективно предотвратявани, пресичани и санкционирани, като същевременно се осигурява адекватна защита на законните права и интереси на лицата и организациите", посочи правителствен говорител.

Правозащитниците смятат, че налагането на Закона за националната сигурност от 2020 г., допълнен с втори пакет мерки през 2024 г., е довело до значително ограничаване на гражданските свободи в бившата британска колония, върната на Китай през 1997 г., отбелязва АФП.