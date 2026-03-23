ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22524896 www.24chasa.bg

ОАЕ прехванаха 7 ракети и 16 дрона, изстреляни от Иран

728
Системи за противовъздушна отбрана СНИМКА: Архив

Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са прехванали седем балистични ракети и 16 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

"От началото на откритата иранска агресия противовъздушната отбрана на ОАЕ е прехванала общо 352 балистични ракети, 15 крилати ракети и 1789 дрона", заяви Министерството на отбраната на ОАЕ.

При атаките са били убити двама военнослужещи, изпълнявали служебните си задължения, както и шестима цивилни - граждани на Пакистан, Непал, Бангладеш и Държавата Палестина.

Общо 161 души са ранени, като травмите варират от леки до тежки, пише БТА.

Министерството на отбраната на ОАЕ посочи, че "остава в пълна готовност да реагира на всякакви заплахи и ще противодейства решително на всеки опит за подкопаване на националната сигурност, като гарантира защитата на суверенитета, стабилността и националните интереси на страната".

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

