Превозвачи от Босна и Херцеговина частично блокираха граничните пунктове с Хърватия

Товарните превозвачи от Босна и Херцеговина излязоха днес на протест срещу ограничаването на престоя на професионалните шофьори в страните от ЕС до най-много 90 дни в рамките на шест месеца, съобщава регионалната телевизия Ен1. Протестиращи съобщават, че на места полицията е възпрепятствала акцията им и е наложила забрана за провеждането й. Превозвачите са блокирали частично граничните пунктове с Хърватия.

Днешният протест бе обявен от Логистичния консорциум на Босна и Херцеговина и е продължение на предходните акции на превозвачите от края на януари и септември м.г. срещу регулациите на ЕС.

Властите в полуавтономната босненска Република Сръбска наложиха вчера забрана за провеждане на демонстрацията, а от полицията там заявиха: „Няма да позволим обявената блокада на границата и протестът на превозвачите на товарни превозни средства да застрашат нормалния поток на трафика, както и безпрепятствения транспорт на стоки и услуги". Забрана за протестните действия е наложена и в кантоните Уна-Сана и Западна Херцеговина, информира Ен1.

По думите на Велибор Пеулич, главният координатор на Логистичния консорциум, шофьорите са започнали да се отправят към граничните пунктове рано тази сутрин, но са имали проблеми с полицията. „Успяхме да блокираме някои гранични пунктове, като ГКПП Свилай, но не можахме да стигнем до други заради полицията", заяви той пред местни медии, пише БТА.

Никола Бъркович, член на управителния съвет на Консорциума, говори пред Ен1 от ГКПП Брод – Славонски Брод, видимо възмутен от действията на компетентните институции, които са изпратили полицейски сили срещу превозвачите. По думите на Бъркович „в момента няма точна информация за това колко пункта са напълно блокирани, тъй като са били принудени да вземат извънредни решения".

Бъркович отправи остри критики към властите в Република Сръбска. "(...) Бих искал да използвам тази възможност да попитам правителството срещу кого изпраща служителите на министерството на вътрешните работи – изпращат ли ги срещу крадци или престъпници, или срещу хора, които просто искат по някакъв начин да изкарат хляба си", попита реторично представителят на управителния съвет на Логистичния консорциум.