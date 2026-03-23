Доклад на ООН: Земята е натрупала рекордно количество топлина през 2025 г.

Количеството топлина, натрупано от Земята, е достигнало рекордно ниво през 2025 г., с последствия, които се очаква да продължат стотици, дори хиляди години, предупреди Световната метеорологична организация (СМО) - специализирана агенция на ООН, цитирана от световните осведомителни агенции.

"Глобалният климат е в състояние на извънредна ситуация. Земята е изтласкана отвъд пределите на своите възможности. Всички ключови климатични показатели са в червено", предупреди генералният секретар на ООН Антонио Гутериш по повод публикуването на годишния доклад на СМО за състоянието на климата.

За първи път докладът включва сред ключовите климатични показатели енергийния дисбаланс на Земята, отразяващ скоростта, с която енергията влиза и излиза от планетарната система.

При стабилен климат количеството слънчева енергия, постъпващо на Земята, е приблизително равно на количеството изходяща енергия. Това равновесие обаче е нарушено от увеличаването на концентрациите на парникови газове (въглероден диоксид, метан и азотен оксид), което води до непрекъснато затопляне на атмосферата и океана, както и до топене на ледовете.

Дисбалансът е по-отчетлив от началото на наблюденията през 1960 г. и по-специално през последните 20 години, достигайки "нов рекорд през 2025 г.", отбелязва Световната метеорологична организация.

"Човешките дейности все повече нарушават естественото равновесие и ще трябва да живеем с тези последствия в продължение на стотици, дори хиляди години", предупреждава генералният секретар на СМО Селесте Сауло.

В доклада си организацията потвърждава, че периодът от 2015 до 2025 г. е най-топлият, регистриран досега, и че 2025 г. се нарежда на второ или трето място сред най-горещите години, с температура, която е с около 1,43 градуса по Целзий по-висока от средната за периода 1850-1900 г.

Организацията посочва още, че 2024 г., която започна под влиянието на мощното явление Ел Ниньо, остава най-топлата година, регистрирана някога.

"Екстремните явления, настъпили по целия свят, и по-специално епизодите на интензивна горещина, проливните дъждове и тропическите циклони, причиниха смущения и щети и подчертаха уязвимостта на нашите взаимносвързани икономики и общества", припомня СМО.

Затоплянето на океаните и топенето на ледовете водят до дългосрочно повишаване на средното морско равнище в световен мащаб, което се е ускорило от началото на сателитните измервания през 1993 г. През 2025 г. това ниво е било с около 11 сантиметра по-високо от регистрираното в началото на измерванията.

Деветдесет и един процента от излишната топлина се съхранява в океана, който действа като буфер срещу повишаването на температурите на сушата. Според Световната метеорологична организация обаче "топлинното съдържание на океана е достигнало нов рекорд през 2025 г., а темпът на затопляне се е удвоил между периода 1960-2005 г. и периода 2005-2025 г."

В същото време ледените шапки на Антарктида и Гренландия са загубили значителна маса, а средната годишна площ на арктическия морски лед през 2025 г. е била първата или втората най-малка, измервана някога от началото на сателитната ера, отбелязва ООН.

Джон Кенеди, експерт от Световната метеорологична организация (СМО), каза пред медиите, че засега климатът остава под влиянието на явлението Ла Ниня, свързано с по-ниски глобални температури.

"Прогнозите сочат като цяло връщане към неутрално състояние до средата на годината, с възможно появяване на Ел Ниньо по-късно през годината. Следователно бихме могли да наблюдаваме ново повишение на температурите през 2027 г.", обясни той, допълвайки, че на този етап нищо не е сигурно, пише БТА.

"Да бъдем откровени, ситуацията е доста тревожна. Използваме тази информация, за да подобрим прогнозите си и да обосновем необходимостта от системи за ранно предупреждение, за да направим всичко възможно да смекчим последствията. Тези показатели обаче не се развиват в посока, която дава надежда за благоприятен изход", каза заместник-генералният секретар на Световната метеорологична организация Ко Барет.

"Докладът, публикуван днес, трябва да бъде придружен от предупреждение: климатичният хаос се ускорява и всяко протакане ще бъде фатално", посочи от своя страна Антонио Гутериш.