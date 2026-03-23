Иран заплаши да минира целия Персийски залив

В понеделник Съветът за национална отбрана на Иран заплаши, че ще разположи морски мини по целия Персийски залив, ако бреговете или островите на страната бъдат атакувани.

Съветът предупреди, че всички пътища за достъп и комуникационни линии във водния път ще бъдат минирани, което на практика ще разшири блокадата на Ормузкия проток до целия залив, тъй като в Техеран нараства тревогата от евентуалното пристигане на американски морски пехотинци и възможността за сухопътна операция.

Висшият орган за сигурност на Иран отправи строго предупреждение в изявление, публикувано от полуофициалната агенция Фарс Нюз.

„Всякакви опити за атака срещу иранските брегове или острови ще доведат до миниране на всички пътища за достъп в залива с различни видове морски мини, включително плаващи мини, които могат да бъдат пускани от брега", заяви Съветът за отбрана.

„В този случай целият Персийски залив практически ще се намира в ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток, за дълго време. Не трябва да се забравя, че през 80-те години на миналия век над 100 миночистача не успяха да премахнат няколко морски мини", се казва още в изявлението.

„Целият Персийски залив ефективно ще бъде блокиран, а отговорността за това ще лежи върху заплашващия", пише в изявлението.

Съветът повтори, че невоюващите държави могат да преминават през Ормузкия проток само след съгласуване на преминаването с Иран.

Заплахата беше отправена на фона на нарастващата загриженост в Техеран относно потенциалното пристигане на американски морски пехотинци в региона.

Изданието "Аксиос" съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля планове за окупиране или блокиране на остров Харк, разположен край иранското крайбрежие в северната част на Персийския залив, където се намират резервоари за съхранение и помпени съоръжения, отговарящи за 90% от иранския износ на петрол.

Морските пехотинци биха могли да дебаркират, за да завземат острови или територии в Иран, с цел да подпомогнат мисията за отваряне на пролива.

Израел също така намекна, че сухопътна операция би могла да бъде част от военните действия.

Предупреждението следва 48-часовия ултиматум на Тръмп, издаден в събота, в който той заплашва да „унищожи" електроцентралите на Иран, ако Ормузкият проток не бъде напълно отворен.

Иранските въоръжени сили обявиха отделно, че ще атакуват регионалната инфраструктура, ако Тръмп изпълни тази заплаха.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в неделя, че Ормузкият проток не е затворен.

Иранското външно министерство също заяви, че протокът „не е блокиран", но добави, че корабите, „принадлежащи на агресорските страни ще бъдат третирани в съответствие с правната рамка, произтичаща от конфликта, както и с решенията и мерките на компетентните ирански власти".

Ормузкият проток обикновено обслужва около 20 милиона барела петрол на ден и приблизително 20% от световната търговия с втечнен природен газ (LNG).

Ефективното му затваряне от началото на март доведе до повишаване на разходите за транспорт и застраховки и до поскъпване на световните цени на петрола.

Регионалната ескалация продължава да се разраства, откакто САЩ и Израел започнаха съвместна офанзива срещу Иран на 28 февруари, при която досега загинаха над 1300 души, включително тогавашният върховен лидер Али Хаменей.

Иран отвърна с удари с дронове и ракети, насочени срещу Израел, както и срещу Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази, което доведе до жертви и щети по инфраструктурата, като същевременно наруши функционирането на световните пазари и авиацията.