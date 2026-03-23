Най-голямата петролна компания в Словения вдигна цените на горивата на междуградските бензиностанции

Най-голямата петролна компания в Словения "Петрол" вдигна днес цените на горивата на междуградските бензиностанции, след като отпаднаха досегашните правителствени регулации върху цените на горивата, съобщи словенската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Правителството прие в четвъртък на неприсъствено заседание наредба, въз основа на която премахна по-рано наложените регулации на цените на горивата в бензиностанциите на "Петрол". Решението бе продиктувано от увеличеното търсене и по-ниските цени на горивата в Словения в сравнение със съседните държави. По оценки на правителството освобождаването на цените по магистралите ще намали част от търсенето и ще облекчи най-натоварените маршрути за снабдяване.

Днес се наблюдава покачване на цените до 1,70 евро за литър бензин и 1,77 евро при дизела. Така цените на регулирания доскоро доставчик почти се изравняват с цените на другите бензиностанции, където бензинът е 1,75 евро за литър, а дизелът - 1,89 евро.

Очаква се утре цените да се повишат с още около 12 цента.

В петък пък влезе в сила решение на правителството за временно ограничаване на зареждането на гориво на бензиностанциите до 50 литра, с което властите в Любляна целят да намалят проблемите при снабдяването с петролни продукти.

Заради проблеми при снабдяването, правителството призова вчера най-големия търговец на петролни продукти "Петрол" да осигури безпрепятствено снабдяване на населението.