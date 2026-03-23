Тръмп спира ударите за 5 дни след "много добри разговори", Иран отрича контакт

Иранските държавни медии отрекоха да е имало преки или непреки преговори със САЩ

Американският президент Доналд Тръмп прекратява всички удари срещу енергийната инфраструктура Иран след „много добри разговори", съобщи "Дейли мейл".

Президентът заяви в публикация в "Трут соушъл", че САЩ и Иран са провели „много добри и ползотворни разговори относно пълното и окончателно прекратяване на враждебните действия между двете страни".

Тръмп каза, че е наредил на Министерството на отбраната „да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни".

Той предупреди, че окончателното прекратяване на ударите „зависи от успеха на текущите срещи и преговори".

Иранските държавни медии опровергаха твърденията на Тръмп за преговори за примирие, като настояха, че не са се провеждали никакви преки или непреки преговори със САЩ.

Пазарите отбелязаха рязък скок след публикацията на Тръмп в Truth Social, като индексът Dow се повиши с 1000 пункта в предпазарната търговия, а S&P и Nasdaq отбелязаха ръст от над 2 процента, докато цената на петрола спадна с 10 процента.

В събота Тръмп заплаши да „унищожи" електроцентралите на Иран, ако Ормузкият проток не бъде напълно отворен. Иран от своя страна заяви, че ще атакува регионалната инфраструктура, ако това се случи.

Не е ясно дали Израел участва в това 5-дневно примирие, обявено от Тръмп. Дипломатите на САЩ и Иран вече са имали сблъсъци по повод програмите на режима за балистични ракети и обогатяване на уран, както и по повод настоящите им запаси от оръжия.

Затварянето на Ормузкия проток от Иран от началото на войната предизвика световна петролна и енергийна криза.

Цените на бензина скочиха до средно 4,00 долара за галон в САЩ, в сравнение с 2,90 долара преди началото на конфликта преди три седмици.

Тесният проток, през който преминава една пета от световния петрол, остава блокиран поради заплахата от ирански мини и ракети. Засега Техеран не дава сигнали, че протокът ще бъде отворен. Контролът над Иран над Ормузкия проток се счита за най-голямото средство за натиск върху САЩ в текущия конфликт.

Към понеделник сутринта цената на суровия петрол тип Брент е спаднала с 13% до 96 долара за барел след обявяването на мирните преговори от Тръмп.