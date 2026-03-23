Иран заплаши враговете си с нови изненади, без да показва признаци за край на войната

Иран подчерта днес решимостта си да продължи да се сражава в отговор на американско-израелските атаки, твърдейки, че военните способности на страната далеч не са изчерпани, предаде Ройтерс, като отбеляза, че войната е навлязла в четвъртата си седмица.

"Врагът трябва да знае, че го чакат нови изненади", заяви Абдулах Хадж-Садеги, представител на върховния лидер на Иран в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Иран никога няма да се предаде, каза Хадж-Садеги, цитиран от свързаната с КГИР иранска новинарска агенция Тасним.

"Възпитани сме в начин на мислене, според който да се предадеш е унижение", каза той.

Повече от три седмици след като САЩ и Израел започнаха своите атаки срещу Иран на 28 февруари, ударите срещу Иран продължават с неотслабваща сила, като израелските военни обявиха днес "мащабна вълна от удари по инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран", посочва ДПА.

Междувременно остават опасенията относно фактическото затваряне на Ормузкия проток - тесния воден път между Иран и Оман, през който преминава една пета от световното производство на петрол и газ, пише БТА.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да атакува ирански електроцентрали, ако протокът не бъде отворен в рамките на 48 часа, Иран на свой ред предупреди късно снощи, че ще "блокира напълно протока" и ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив с отношения със САЩ", ако енергийната му инфраструктура бъде подложена на атаки.